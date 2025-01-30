GS Florya suyu nerede satılıyor, kaç TL? Florya'nın Suyu satış noktaları

Yağmur Dinç

Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği "Florya'nın Suyu" projesi, kulübün ekonomik anlamda sürdürülebilirlik vizyonuna uygun olarak hayata geçirildi.

Galatasaray, Sultan Su ile yaptığı iş birliği sayesinde hem sahada hem de ticari alanda başarısını pekiştirmeye devam ediyor.

"Florya'nın Suyu" adıyla tanıtılan ürün, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen lansmanda kamuoyuna duyuruldu.

"Florya’nın Suyu" adını Galatasaray’ın efsanevi tesislerinden alıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yetişen futbolcuların Galatasaray’a duyduğu aidiyet duygusuna atıfta bulunan ürün, yıllardır espri konusu olan “Florya’nın suyunda ne var?” sorusuna cevap niteliği taşıyor.

Peki; Florya Suyu nerede satılıyor, kaç TL? İşte bilgiler...

FLORYA'NIN SUYU SATIŞ NOKTALARI

Florya'nın Suyu", Galatasaray Store mağazalarında ve anlaşmalı satış noktalarında taraftarlarla buluşuyor.

FLORYA SUYU FİYATLARI

İşte Florya'nın Suyu market fiyatları:

0.40 lt: 8 TL

0.80 lt: 12 TL