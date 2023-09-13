GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar..

ensonhaber.com

Gençlik ve Spor Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 11.455 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak alınacak personellerin hangi alanda istihdam edileceğini açıklamıştı.

Yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 3295 büro personeli, 4138 destek personeli, 3622 koruma ve güvenlik görevlisi ile 400 psikolog alınacak.

Büro personeli, psikolog ve destek personeli için başvurular 28 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihlerinde, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için ise başvurular 28 Ağustos – 6 Eylül 2023 tarihlerinde yapıldı.

Başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.

Personel alımı sonuçları hakkında arama motorlarında sık sık araştırma yapanlar sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile bu merak giderilmiş oldu.

Sonuçlar açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile sonuçların açıklandığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır."

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