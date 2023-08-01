GSS borçları siliniyor! Gelir Testi başvurusu 2023! Ödeme gücü olmayan kurtuluyor... Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmaması nedeniyle genel sağlık sigortası kapsamına alınan Türk vatandaşlarından prim ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler gelir testi yaptırabiliyor.

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Gelir testi, herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirlerinin tespit edilerek genel sağlık sigortası primi ödeyip ödeyemeyeceklerini belirleyen işlemdir. Vatandaşlara gelir testi yaptırmaları için tanınan süre, 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Gelir testi sonucunda hane içindeki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin (3.336,00 TL) altında çıkanların GSS borçları silinecek. Peki, gelir testi nasıl yapılır? Gelir testi başvuru detayları... Gelir testi başvurusu 2023! Gelir testi yaptırmak isteyen kişilerin mutlaka Adres Kayıt Sisteminde yer alan ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Borcu silinecek Gelir testi sonucunda hane içindeki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin (4 bin 471,50 TL) altında çıkar ise GSS prim borçları ilk tescil tarihinden itibaren silinecektir.