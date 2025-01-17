GSS prim borcu olanları ilgilendiriyor: Yeni karar resmen yürürlüğe girdi

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Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanma süresi uzatıldı.

31 Aralık 2025 tarihine kadar devlet ve üniversite hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek olan GSS borçlularına yönelik bu yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla, kamu hizmetlerinden indirimli ya da ücretsiz yararlanacak kişilerin belirlenmesine yönelik yapılan değişiklik, GSS prim borcu bulunan vatandaşları da kapsıyor.

Bu karar, borçların ödenmesi konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde önemli bir kolaylık sağlıyor.

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen süre, 31 Aralık 2024'te sona erecekken, artık 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Yeni düzenleme, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.