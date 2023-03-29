Gülcemal dizisi konusu nedir? Tanıtım fragmanı yayınlandı! Gülcemal dizisi oyuncuları kimler? Yakın süreçte FOX TV'de yayınlanacak olan Gülcemal dizisinin tanıtım fragmanı ekrana geldi. Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in başrollerini paylaşacağı dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. İşte Gülcemal dizisi hakkında merak edilenler...

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan ve Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan kaleme alacak. Tanıtım fragmanı ilgi toplayan dizinin dram ve aşk türünde olacağı biliniyor. Dizide pek çok başarılı isim de rol alacak. Peki Gülcemal dizisi konusu nedir?

Gülcemal dizisi konusu nedir?

Tanıtım fragmanı ilgi çeken Gülcemal dizisinde annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal ile güzelliğiyle nam salan Deva’nın nefretle başlayıp aşka giden hikayesi konu alınacak.

Gülcemal dizisi oyuncuları kimler?

Edip Tepeli,

Atilla Şendil,

Sabahattin Yakut,

Nilay Erdönmez,

Gökçem Çoban,

Melike Küçük,

Ayda Aksel,

Cahit Gök,

Nilüfer Açıkalın,

Samet Kaan Kuyucu,

Meltem Akçöl,

İpek Ayaz Kortunç.

Gülcemal dizisi nerede çekiliyor?

Dizinin nerede çekildiği merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dizinin bazı bölümlerinin Bursa'nın kırsal kesimlerinde gerçekleştirildiği biliniyor. Gülcemal'in sonraki bölümlerinin ise İstanbul'da çekileceği tahmin edilmekte.