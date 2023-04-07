Gülcemal ne demek, anlamı nedir? Gülcemal adının manası Fox TV'nin yeni dizisi Gülcemal konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, kelime anlamı da merak konusu oldu. Peki Gülcemal ne demek? Gülcemal kelime anlamı nedir? İşte Gülcemal isminin anlamı...

Yapımını MF Yapım’ın, yönetmenliğini deneyimli isim Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan’ın kaleme aldığı “Gülcemal” dizisi, görücüye çıktı.

Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in başrolde olduğu Gülcemal, ilk bölümüyle seyircinin beğenisini kazandı.

Dizide; Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi isimler de yer alıyor.

Konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi kelime anlamıyla da merak konusu oldu.

Gülcemal ne demek? Gülcemal isminin anlamı nedir? araştırılıyor.

İşte Gülcemal kelime anlamı...

Gülcemal ne demek?

Farsça ve Arapça kökenli Gülcemal, anne ve babaların genellikle kız çocuklarına verdiği isimler arasındadır.

Gülcemal, gül gibi güzel yüzlü demektir. Yüz güzelliği anlamına gelen Gülcemal ismi, ‘Gül yüzlü sevgili’ ve ‘Sevgilinin yüzündeki saflık, duruluk’ anlamına gelmektedir.