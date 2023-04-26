Gümüş gram fiyatı ne kadar? 26 Nisan 2023 güncel gümüş fiyatı.. 26 Nisan 2023 Çarşamba günü gümüşün fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel gümüş fiyatları..

Gümüş fiyatları son günlerde yakından takip ediliyor. Gümüş alıp satmak isteyenler internette sık sık gümüş fiyatı hakkında araştırmalar yapıyor. Son dönemin en gözde yatırım araçlarından birisi haline gelen gümüşün fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar günlük olarak gümüşün fiyatını öğrenmek için arama motorlarında konu hakkında çeşitli aramalar gerçekleştiriyor. Peki gümüş bugün ne kadar oldu? İşte 26 Nisan 2023 Çarşamba günü güncel gümüş fiyatı.. Gümüş bugün ne kadar? 26 Nisan 2023 Çarşamba günü itibariyle gümüşün gramı 15 lira 63 kuruştan işlem görüyor. Gümüş son 24 saat içerisinde %0,04, son bir haftada %-1,00 oranında değişim gösterdi. Gümüş, 13.04.2023 tarihinde 16,06 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.