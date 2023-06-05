Gümüş gram fiyatı ne kadar? 5 Haziran 2023 güncel gümüş fiyatı.. 5 Haziran 2023 Pazartesi günü gümüşün fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel gümüş fiyatları..

Gümüş fiyatları son günlerde yükseliş gösteriyor. Gümüş yatırımcıları internette sık sık gümüş fiyatı hakkında araştırmalar yapıyor.

Son dönemin en gözde yatırım araçlarından birisi haline gelen gümüşün fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Gümüş alıp satmak isteyen vatandaşlar günlük olarak gümüşün fiyatını öğrenmek için arama motorlarında arama yapıyor.

Peki gümüş bugün ne kadar oldu? İşte 5 Haziran 2023 Pazartesi günü güncel gümüş fiyatı..

Gümüş bugün ne kadar?

5 Haziran 2023 Pazartesi günü itibariyle gümüşün gramı 16 liradan işlem görüyor. Gümüş son 24 saat içerisinde %0,35, son bir haftada %6,74 oranında değişim gösterdi.

Gram Gümüş, 09.05.2023 tarihinde 16,08 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.