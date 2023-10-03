Güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar? 3 Ekim altın fiyatları Altın fiyatları ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarındaki son durum..

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Vatandaşlar güncel altın fiyatlarını arama motorlarında sık sık araştırarak fiyatları yakından takip ediyor.

Hem altın yatırımcıları hem altın almak isteyenler güncel altın fiyatlarını merak ediyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına cevap arıyorlar.

En fazla tercih edilen yatırım araçlarından olan altının seyri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Peki, 3 Ekim 2023 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 1.614,46 TL

Satış: 1.614,72 TL

Çeyrek altın

Alış: 2.674,48 TL

Satış: 2.734,88 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 11.075,08 TL

Satış: 11.242,15 TL

Yarım altın

Alış: 5.332,25 TL

Satış: 5.469,77 TL

Altın ons

Alış: 1.828,30 Dolar

Satış: 1.828,60 Dolar