GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar? 4 Ekim altın fiyatları..
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Altın fiyatları günlük olarak değişkenlik göstermektedir. Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Arama motorlarında sık sık altın fiyatları hakkında arama yapanlar "Güncel altın fiyatları ne kadar?" ve "Gram altın ne kadar" şeklindeki sorularına cevap arıyor.

Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Milyonlarca kişinin yatırım aracı olarak kullandığı altın fiyatlarında son durum merak ediliyor.

Peki, 4 Ekim Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..

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Gram altın

Alış: 1.614,71 TL

Satış: 1.614,99 TL

Çeyrek altın

Alış: 2.671,38 TL

Satış: 2.733,07 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 11.084,00 TL

Satış: 11.251,00 TL

Yarım altın

Alış: 5.326,07 TL

Satış: 5.466,15 TL

Altın ons

Alış: 1.822,40 Dolar

Satış: 1.822,61 Dolar