GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar? 4 Ekim altın fiyatları.. 4 Ekim Çarşamba günü güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. İşte bugünkü altın fiyatları..

ensonhaber.com Altın fiyatları günlük olarak değişkenlik göstermektedir. Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Arama motorlarında sık sık altın fiyatları hakkında arama yapanlar "Güncel altın fiyatları ne kadar?" ve "Gram altın ne kadar" şeklindeki sorularına cevap arıyor. Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik. Milyonlarca kişinin yatırım aracı olarak kullandığı altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Peki, 4 Ekim Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.. Gram altın Alış: 1.614,71 TL Satış: 1.614,99 TL Çeyrek altın Alış: 2.671,38 TL Satış: 2.733,07 TL Cumhuriyet altın Alış: 11.084,00 TL Satış: 11.251,00 TL Yarım altın Alış: 5.326,07 TL Satış: 5.466,15 TL Altın ons Alış: 1.822,40 Dolar Satış: 1.822,61 Dolar