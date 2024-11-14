Güncel tüp fiyatları 2024: Aygaz, İpragaz, Bizimgaz mutfak tüpü fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yağmur Dinç

Tüp kullanan vatandaşlar, son zammın ardından güncel tüp fiyatlarını araştırıyor.

Henüz evinde doğalgaz olmayan vatandaşlar mutfak tüpü kullanımına devam ediyor.

Tüp gaz ürünleri için belirlenen güncel fiyatlar Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi tüp satıcı firmalar tarafından açıklandı.

İşte güncel tüp fiyatları...

AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 205,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 906,00 Türk Lirası

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 895,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 895,00 Türk Lirası

İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 180,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 870,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.740,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 3.230,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 3.520,00 Türk Lirası

BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 180,00 Türk Lirası

Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 870,00 Türk Lirası

Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.740,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 3.230,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg propan tüp: 3.520,00 Türk Lirası