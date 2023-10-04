Güncel ülke puanı sıralaması! Galatasaray'ın galibiyeti sonrası UEFA ülke puanında son durum Galatasaray'ın deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etmesiyle birlikte, UEFA ülke puanında güncel sıralama merak konusu oldu. Galatasaray bu galibiyetiyle kulüpler sıralamasında 52. sıraya yükseldi ve en yüksek puana sahip Türk takımı oldu.

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Galatasaray'ın deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından güncel ülke puanı sıralaması hakkında aramalar hız kazandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray İngiliz devi Manchester United'ı deplasmanda yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Manchester United'ı Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle mağlup eden Galatasaray ülke puanına büyük katkı sağladı.

Galatasaray bu galibiyet ile 30.5 puanla kulüpler sıralamasında 52. sıraya yükseldi. Sarı kırmızılılar bu puan ile Başakşehir'i geride bırakarak en yüksek puana sahip temsilcimiz oluyor.

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Avrupa maçlarını yarın oynayacak. Beşiktaş, İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşırken Fenerbahçe ise Spartak Trnava ile mücadele edecek.

Peki Galatasaray'ın Manchester United galibiyeti sonrası, UEFA ülke puanı sıralaması nasıl şekillendi? İşte güncel ülke puanı sıralaması..

1- İngiltere: 89.178

2- İspanya: 75.989

3- İtalya: 71.712

4- Almanya: 69.767

5- Hollanda: 55.100

6- Fransa: 52.331

7- Portekiz: 48.316

8- Belçika: 39.200

9- TÜRKİYE: 34.350

10- İskoçya: 32.050

11- Avusturya: 30.400

12- İsviçre: 29.975

13- Sırbistan: 27.375

14-Danimarka: 26.575

15- Norveç: 26.250