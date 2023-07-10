GÜNCEL VİZE ÜCRETİ 2023: Schengen vizesi ne kadar, kaç lira? Vize başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ödemeleri gereken ücreti araştırıyor. Gelen son zamların akabinde güncel vize ücreti ne kadar merak ediliyor. İşte Schengen vize tutarı 2023

Cumhurbaşkanı Kararı ile maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan zammın ardından vize ücreti 2023 ne kadar olacak merak konusu oldu. Buna göre, AB'nin 105 ülke vatandaşına uygulamakta olduğu Schengen vizesi ücretleri arttı.

Vize başvurusu yapacak olanlar, masrafları hesaplıyor. Güncel vize ücreti bu kapsamda merak ediliyor.

Peki, Vize ücreti 2023 ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? İşte zamlı vize ücretleri 2023..

Güncel vize ücreti 2023:

Vize ücretleri 2023 Temmuz ayında yüzde 50 oranında zamlandı.

Buna göre, 2023 yılında yetişkinler için 80 euro olan vize ücreti 120 euro, 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ise 40 Euro olan Schengen vize ücreti 60 euro olarak uygulanacak.