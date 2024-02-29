Günde 1 dakika maydanoz çiğneyin, bakın neler olacak... Mevsim yeşilliklerinden maydanoz, çiğ halde tüketildiğinde muhteşem etkiler bırakıyor. Özellikle çiğneme süresi uzadıkça, bakın hangi derde deva oluyor.

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Maydanoz, genellikle yemeklerde ve salatalarda kullanılan, yeşil yapraklı bir bitki türüdür.

Bilimsel adı Petroselinum crispum olan maydanoz, genellikle baharat olarak kullanılır ve lezzet verici özellikleriyle bilinir.

Salata ve yemeklere aroma katan maydanoz, çiğ olarak tüketildiğinde faydaları saymakla bitmiyor.

Özellikle 1 dakika maydanoz çiğnemek, bakın ne işe yarıyor...

Maydanoz çiğnemenin etkileri

Maydanoz, ağız kokusunu gidermede doğal bir çözüm olabilir. Maydanozun içeriğinde bulunan klorofil, kötü kokuları nötralize edebilir ve ferahlık hissi sağlayabilir.

Maydanozda bulunan antioksidanlar vücudu serbest radikallerin neden olduğu oksidatif strese karşı koruyabilir.

Maydanozun çiğnenmesi, diş minesini güçlendirebilir ve diş etlerini güçlendirebilir.

Maydanoz, C vitamini bakımından zengin bir kaynaktır. Çiğneme yoluyla tüketildiğinde, C vitamini doğrudan emilir.