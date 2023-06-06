Günde tek öğün yerseniz bakın neler oluyor... Yeni trend, 24 saatte 1 kez beslenme...Ünlülerin adeta dal gibi kaldığı zayıflama yöntemi, kulağa zararlı gelse de birçok faydayı barındırıyor.

Yaz geldi, kilolardan kurtulma çabaları başladı.

Herkes, kendine göre bir diyet arayışına girdi.

Kısa sürede kilo kaybetmek isteyenler ama açlığa da dayanamayanlar, sabit diyet listelerinden bıkanlar, değişik bir yöntem arayanlar sıklıkla "tek öğün" diyeti ile karşılaşıyor.

Özellikle ünlüler aleminin zayıflama yöntemi olan "günde 1 öğün yemek", uzaktan sağlıksız gibi duruyor. Ancak gerçekler hiç de öyle değil.

One Meal A Day olarak bilinen 24 saatte 1 kez beslenme çeşidi, bir nevi oruç gibi.

Size verilen 1 saatlik yemek izninde damak zevkinize göre istediğiniz yemeği yiyebilirsiniz.

Sıcak ve soğuk yemekler, içecekler ve atıştırmalıklar 1 saatlik öğünde tüketilmelidir.

Aynı zamanda günlük su ihtiyacınızı tamamlamalı, düzenli egzersiz yapmalısınız.

Tek öğün yemenin faydaları

Açlık süresi arttıkça hücresel yenilenme faydaları artıyor, keton seviyeleri yükseliyor. Bu da teoride kilo kaybı, gençleşmek ve sağlık kazanmak demek oluyor.

Özetle tek öğün yemek, insülin direnci, diyabet kontrolü ve obezite adına özellikle de standart diyetlerden bunalmış/fayda sağlayamayan kişiler için tercih edilebilir olabilir.

Gün içinde 1 kez yemek yemenin, otofaji olarak adlandırılan vücudun toksinlerden, hasarlı hücrelerden temizlemeye yardım ettiği açıklanmıştır.

Alzheimer ve Parkinson gibi ileri yaşa bağlı nörolojik bozuklukların önlenmesine ve bu tür hastalıkla mücadele etmeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Günde tek öğün yemek aynı zamanda sürekli ne yiyeceğim düşüncesinden de kurtulmanızı sağlayabilir.