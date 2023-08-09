Güneş kremi nasıl kullanılır? Güneş kremi kullanırken bunlara dikkat edin! Güneş kremi kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı noktalar olduğunu biliyor muydunuz? İşte güneş kremi kullanırken dikkat etmeniz gerekenler..

Güneşin zararlı ışınlarına karşı güneş koruyucu kremler kullanmak artık bir ihtiyaç haline geldi.

Ancak güneş koruyucu kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor.

Sizler için derlediğimiz bu konulara dikkat ederek güneş koruyucu kullanmanızı öneririz.

İşte güneş kremi kullanırken dikkat etmeniz gerekenler..

Doğru ürün tercihi

Her güneş koruyucu krem her cilde uygun değildir. Bu yüzden cildinize göre ve ogün yapacağınız etkinliğe uygun krem seçmelisiniz.

Eğer yağlı bir cilde sahipseniz cilde daha iyi tutunan kremler tercih edin.Örneğin denize veya havuza girecekseniz suya dayanıklı güneş koruyucu seçmelisiniz.

Her mevsim kullanın

Güneş koruyucuyu sadece yaz aylarında kullanmayın bu koruyucuları her mevsim kullanabilirsiniz. Aksi taktirde güneşin zararlı ışınları cildinize zarar verebilir.

Doğru zamanlama

Güneş koruyucu kremleri doğru zamanda kullanmak son derece önemlidir. Kremden tam manasıyla fayda alabilmek için güneşe çıkmadan yaklaşık 20 dakika önce bu koruyucuları sürmelisiniz.

Temiz cilt

Güneş koruyucu kremler cildinizde bazı kalıntılar bırakacağı için gün sonunda mutlaka cildinizi temizlemelisiniz..

Gün içinde yenileyin

Güneş koruyucu kremler etkisi uzun süre olmayan ürünlerdir.Bu yüzden gün içerisinde ara ara yeniden sürmeniz gerekmektedir..