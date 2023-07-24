Güneş yanığına sakın yoğurt sürmeyin! Ne kadar zarar verdiğini bilseniz… Yaz aylarında hemen hemen hepimizin rastladığı vakalardan biri olan güneş yanığı için doğal yöntemler tercih ediliyor. En çok tercih edilen yöntem ise güneş yanığına yoğurt sürmek… Peki bu doğru mu? Uzmanlar uyarıyor. Kesinlikle güneş yanığına yoğurt sürmeyin. Çünkü…

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneşin keyifli sıcaklığının tadını çıkarmak için deniz ve kumların yanı sıra güneşlenmek de pek çoğumuzun vazgeçilmez aktivitesi haline geliyor.

Ancak güneşin cazibesinden kaçamayanlar arasında, cildinin acıyan rengini görenler de ne yazık ki az değil. Evet, söz konusu olan güneş yanığı!

Güneşin zararlı UV ışınlarına uzun süre maruz kalmak, cildin kızarmasına ve acı veren güneş yanıklarına neden olabilir.

İşte bu ağrı verici durumla başa çıkmak için halk arasında yaygın olarak kullanılan doğal çözümlerden biri, güneş yanığına yoğurt sürmek.

Uzmanlar uyarıyor

Uzmanlar, güneş yanığına yoğurt sürmenin kesinlikle doğru bir yöntem olmadığını belirtiyorlar. Güneş yanığına yoğurt sürmek, ciltteki yanıkları iyileştirme veya rahatlatma konusunda hiçbir bilimsel temele sahip değil.

Uzmanlar, güneş yanığına karşı etkili koruma sağlamak için yüksek SPF faktörlü güneş kremleri kullanılmasını ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde (genellikle 10:00-16:00 arası) güneşe maruz kalmaktan kaçınılmasını öneriyorlar.

Ayrıca, şapka ve güneş gözlüğü gibi güneş koruyucu aksesuarların da kullanılması, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumanın önemli bir parçasıdır.