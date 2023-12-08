Güneş'te kara delik! Oluk oluk radyasyon fışkırıyor, manyetik kalkan eriyor... Bilim insanları Güneş'in yüzeyinde karanlık bir delik açıldığını ve jeomanyetik fırtınalarla radyasyon akımlarının Dünya'ya hızla yayıldığını söyledi.

ensonhaber.com

Güneş'in yüzeyinde "Koronal Delik" olarak adlandırılan olağanüstü büyüklükte bir karanlık delik oluştu.

Bu boşluktan Dünya'ya radyoaktif dalgalar yayıldığı açıklandı.

LiveScience'ın haberine göre bilim insanları deliğin büyüklüğünü Dünya'nın 60 katı olarak belirtildi.

Koronal delik adı verilen dev kara delik, 2 Aralık'ta Güneş'in ekvatoruna yakın bir konumda ortaya çıktı ve sadece 24 saat içinde yaklaşık 800 bin kilometre genişliğe ulaştı.

Radyasyon yayıyor

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre koronal delikler, güneşi yerinde tutan manyetik alanların aniden açılarak güneşin üst yüzeyindeki içeriğin güneş rüzgarı şeklinde akıp gitmesine neden olmasıyla meydana geliyor.

Koronal deliklerden gelen radyasyon akımları, Dünya'nın manyetik kalkanındaki bozulmaları tetikliyor.