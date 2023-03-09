Günlük ped kullananlar dikkat! O hastalığa neden oluyor: ÇOK ÖNEMLİ! Kadınların sıklıkla kullandığı günlük pede dair bilinmesi gereken önemli detaylar var. Rahat ve yardımcı olan günlük ped, bazı hastalıklara da davetiye çıkarabilir. Bu nedenle kullanmadan önce iyice araştırmanız gerekiyor.

Çok küçük yaşlarda kadınlar tarafından kullanılmaya başlanan günlük pedin birbirinden farklı model ve şekilleri var.

Regl dönemlerinde kullanan pedlere göre daha ince ve daha küçük. Kullanımı daha kolay ve çantada taşınabilecek boyutlarda.

Dışarı çıkan ve özellikle regl vakti yaklaşan kadınlar, önlem amacıyla mutlaka çantalarına birkaç tane atıyor.

Farklı desenleri olan günlük pedi yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Üstelik zaman geçtikte değişik modelleri de çıktı.

Ayrıca uzun seyahatlere çıktığınızda iç çamaşırınızı değiştirmekte zorluk çekeceğinizden, günlük pedler yardımınıza koşacaktır.

Spora gittiğinizde ya da yoğun bir gün geçiriyorsanız, temponuza uyum sağlayacak ve genital bölgede terlemeyi azaltacaktır.

Ancak günlük ped kullanımının faydası olduğu kadar zararı da olabilir. Özellikle bazı hastalıklara davetiye çıkarabiliyor.

Günlük pedin zararları

Uzmanlar, günlük pedleri 2 saatte bir değiştirmenizi öneriyor. Bu süre kişiden kişiye göre değişse de, 3-4 saati geçmemeli.

Bazı pedlerde, kokuyu engellemek için çeşitli kimyasallar ve parfümler kullanılıyor. Bu kimyasallar ise mantar enfeksiyonuna veya tahrişe sebep olabilir.

Ped satın alırken organik içerikli olmasına dikkat ederseniz böyle bir problem yaşamazsınız.