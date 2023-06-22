Günlük yemek ücreti arttı! 1 günlük yemek parası ne kadar, kaç TL oldu 2023? Asgari ücretin açıklanmasının akabinde çalışanlar yemek ücretlerine yansıyacak tutarı merak ediyor.. Peki 2023 günlük yemek ücreti belli oldu mu? Günlük yemek parası kaç TL olacak? İşte detaylar...

Milyonlarca çalışan, maaşlarının yanı sıra günlük yemek ücreti de alıyor.

Sodexo, Multinet, Setcard gibi yemek kartlarına yüklenerek ödenebilen yemek ücretleri, her yıl zamlanıyor.

Asgari ücretin ara zamla birlikte 11 bin 402 lira olarak açıklanmasının akabinde yemek ücretleri merak konusu oldu.

2023 yılı için günlük yemek ücretini 110 TL olarak açıklanmıştı. Yemek paralarına zam gelip gelmediği araştırılıyor.

Peki 2023 yemek ücreti ne kadar? 2023 yemek parası kaç TL oldu? İşte detaylar...

Günlük yemek parası ne kadar?

Asgari ücreti net 11 bin 402 liraya çıkaran ara zammının ardından işverenlerin yemek istisnası tutarları da belli oldu. Buna göre, 2023 Temmuz-Aralık döneminde yemek bedelinden istisna edilecek sigorta primine esas kazanç tutarı 105,75 TL olarak hesaplandı.