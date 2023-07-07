Gürcistan GÜNCEL iPhone fiyatları 2023! Batum'da iPhone 14 ne kadar, kaç TL? Zamlanan IMEI kayıt ücretleri akabinde Gürcistan iPhone telefon fiyatları merak konusu oldu. Telefon almak isteyenler, "Batum'da iPhone ne kadar" araştırıyor. İşte Gürcistan güncel iPhone 14 fiyatları!

Imei kayıt ücretinin 20 bin lirayı bulmasının ardından yurt dışı telefon fiyatları gündem oldu. Vatandaşlar, komşu ülke Gürcistan'a akın etmeye başladı. T.C kimlik kartı ile giriş yapılabilen Gürcistan, en sık tercih edilen ülkelerden oluyor. Batum'dan telefon almak isteyenler güncel fiyatları araştırıyor. Bu kapsamda "Gürcistan'da iPhone ne kadar", "Batum güncel iPhone fiyatları" gibi başlıklar sorgulanıyor. Peki, Gürcistan'da iPhone kaç lira? Batum iPhone 14 ne kadar? İşte güncel fiyatlar... Gürcistan iPhone 14 fiyatları 2023 iPhone 14 128 GB 2.549 Lari (25.490 ₺) 47.499 ₺ iPhone 14 256 GB 2.899 Lari (28.999 ₺) 51.499 ₺ iPhone 14 Plus 128 GB 2.949 Lari (29.949 ₺) 52.499 ₺ iPhone 14 Plus 256 GB 3.319 Lari (33.190 ₺) 56.499 ₺ iPhone 14 Pro 128 GB 3.499 Lari (34.990 ₺) 61.499 ₺ iPhone 14 Pro 256 GB 3.899 Lari (38.990 ₺) 65.499 ₺ iPhone 14 Pro Max 128 GB 3.899 Lari (38.990 ₺) 65.999 ₺ iPhone 14 Pro Max 256GB 4.269 Lari (42.690 ₺) 69.999 ₺ iPhone 14 Pro Max 512GB 4.999 Lari (49.999 ₺) 77.999 ₺ iPhone 14 Pro Max 1TB 5.699 Lari (56.990 ₺) 85.999 ₺