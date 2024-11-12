Gürcistan'a arabayla nasıl gidilir? Hangi belgeler lazım olur?

Hüseyin Topuz

Gürcistan'a arabayla seyahat etmek hem heyecan verici hem de pratik bir seçenektir.

Gürcistan, doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bir ülke olup, kara yoluyla seyahat etmek, bu deneyimi daha özgürce keşfetmek adına oldukça keyifli bir yol olabilir.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki kara sınırının açık olması, transit geçişin kolay olması gibi avantajlar sayesinde, bu yolculuk hem turistler hem de iş seyahati yapanlar için oldukça cazip hale gelmiştir.

Ancak bu yolculuğu planlarken, güzergah, gerekli belgeler, yol durumu ve sınır geçiş prosedürleri gibi unsurları göz önünde bulundurmak önemlidir.

Gürcistan'a arabayla gitmek için Türkiye'den birkaç farklı güzergah kullanabilirsiniz.

İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Pasaport ve Vize

Türkiye vatandaşları Gürcistan'a 1 yıl süreyle vizesiz girebilir, ancak pasaportunuzun geçerliliğini kontrol edin.

Araç Belgeleri

Aracınızın ruhsatı, sigorta ve diğer belgeleri hazır olmalıdır. Ayrıca, yurtdışında geçerli bir araç sigortasına (Yeşil Kart) sahip olmanız gerekebilir.

Sınır Geçişi

Türkiye’den Gürcistan’a kara yoluyla geçiş, genellikle Sarp Sınır Kapısı'ndan yapılır. Bu kapı, Artvin iline bağlıdır ve Gürcistan’ın Batum şehrine yakın bir geçiş noktasıdır. Kapıdan geçerken, araç kontrolleri ve pasaport kontrolü yapılır. Bekleme süresi, yoğunluğa göre değişebilir.

Gümrük ve Sigorta

Gürcistan’a geçerken, araç sigortanızı yaptırmanız gerekecek. Türkiye'den çıkarken aracınız için geçerli bir sigorta temin edin (Yeşil Kart).

Gürcistan’a girerken araç vergisi veya geçiş ücreti alınabilir, bu konuda sınır kapısındaki gümrük görevlisinden bilgi alabilirsiniz.