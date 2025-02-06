Gürsoy Yalçın kimdir? Gürsoy Yalçın neden öldü, hastalığı neydi?

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Türk futbolunun efsane isimlerinden Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Yalçın’ın vefat haberi, spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

Futbol dünyasının önemli isimleri, sosyal medyada ve basın aracılığıyla taziye mesajlarını paylaşarak Yalçın ailesine başsağlığı diledi.

Sevenlerini yasa boğan bu kaybın ardından Gürsoy Yalçın hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki Gürsoy Yalçın kimdir? Gürsoy Yalçın neden hayatını kaybetti ve hastalığı neydi?

GÜRSOY YALÇIN KİMDİR?

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Gürsoy Yalçın, ağabeyi Sergen Yalçın gibi futbol dünyasının içinde yer aldı. 1977 doğumlu olan Yalçın, profesyonel futbol kariyerine 1996 yılında Beşiktaş’ta başladı. Ardından Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor formalarını giydi. 2001 yılında futbolu bırakan Yalçın, kariyerine futbolcu izleme ve değerlendirme alanında devam ederek scout (oyuncu gözlemcisi) olarak çalışmaya başladı.

GÜRSOY YALÇIN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

47 yaşında hayata veda eden Gürsoy Yalçın, yaklaşık 2,5 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Son dönemde sağlık durumu ağırlaşan Yalçın, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hastalığa yenik düştü.

Öte yandan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın teknik direktörlük teklifi için görüştüğü Sergen Yalçın’ın, kardeşinin sağlık durumu nedeniyle bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Gürsoy Yalçın’ın vefatı, futbol camiasında büyük üzüntüye neden oldu.