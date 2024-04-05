Güzellik merkezleri iflas edecek! O tohumu suda bekletip sürenin cildi taş gibi oluyor… Cilt sağlığı için uğrak noktalardan biri olan güzellik merkezlerine gitmeden cildinizi gerginleştirecek formül bulundu. Geceden suda beklettiğiniz o tohumu sabahına yüzünüze sürün neler oluyor izleyin…

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Hemen herkes cildinin sağlıklı ve parlak görünmesini ister. Bunun içinde türlü yöntemler arasında kullanılan birçok kimyasal ürün vardır.

Özellikle de güzellik merkezlerinin uyguladığı bu kimyasal yöntemler sonrasında her ne kadar cildiniz sağlıklı ve parlak görünüyor olsa da ne yazık ki kimyasallara maruz kalıyor.

Bu kimyasal ürünleri kullanmak yerine uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerde bulunuyor. Bu yöntemler arasında en etkili sonuç veren o tohum cildinizi adeta taş gibi yapıyor.

2 kaşığını gece suda bekletin…

Bulunan birçok doğal yöntem arasında olan ve en etkili sonuçları almanızı sağlayacak tohum şüphesiz keten tohumudur. Keten tohumu, içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde cildin ihtiyacı olan kolajen miktarını karşılarken, cildin sağlıklı ve gergin bir görünümde olmasına katkı sağlamaktadır.

Özellikle de cilt üzerinde meydana gelen kırışıklıklara içeriğinde bulunan antioksidanlar ile engel olan keten tohumu tam bir kırışıklık savar olarak kullanılır.

Cilt kırışıklıklarının önüne geçmek için hazırlayacağınız keten tohumu kürü için 2 yemek kaşığı keten tohumunu uygun bir kasenin içerisine alın. Ardından üzerini geçecek kadar su ilave edin ve karıştırın. Karıştırma işleminden sonra kasenin üzerini kapatın ve bir gece boyunca bu şekilde beklemesini sağlayın.

Ertesi gün keten tohumunun yoğun bir jöle kıvamında olduğunu göreceksiniz. Bu forma gelen keten tohumunu cildinize güzelce sürün ve yarım saat kadar cildinizde bekletin.

Akabinde yarım saatlik bekleme süresinden sonra cildinizi ılık suyla durulayın. Düzenli uygulamada cildinizin sıkılaştığını aynı zamanda neme doyduğunu göreceksiniz.