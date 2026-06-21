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Curaçao, Ekvador ile berabere kalarak Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador ile Curaçao, 0-0 berabere kaldı. Bu skorla birlikte Curaçao, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını almış oldu.

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Curaçao, Ekvador ile berabere kalarak Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Ekvador ile Curaçao karşı karşıya geldi.

CURAÇAO TARİHİNDEKİ İLK PUANINI ALDI

Gruptaki ilk maçında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Almanya'ya atan Curaçao, Ekvador ile 0-0 berabere kalarak turnuva tarihindeki ilk puanını almayı başardı.

Almanya'nın 6 puanla son 32 turuna kalmayı garantilediği grupta, Fildişi Sahilleri'nin 3, Ekvador ve Curaçao'nun 1'er puanı bulunuyor.

15 KURTARIŞLA TAKIMINA PUANI GETİRDİ

Curaçao kalecisi Eloy Room, yaptığı 15 kurtarışla ülkesinin ilk puanı almasında büyük pay sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)