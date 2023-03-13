H1N1 virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır? H1N1 virüsü (Domuz gribi) nedir ve nasıl tedavi edilir? Son günlerde yaygın olarak görülen ve belirti olarak soğuk algınlığına benzeyen belirtiler gösteren H1N1 virüsünün ne olduğu ve nasıl belirtiler gösterdiği merak ediliyor. Domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü sonbahar, kış başta olmak üzere farklı mevsimlerde görülebiliyor.

Halk arasında "domuz gribi" ismiyle bilinen ve tüm dünyada görülebilen H1N1 virüsünün belirtileri ve tedavi yöntemi merak ediliyor. Son günlerde pek çok kişide görülen bu hastalık yani 'Pandemik Grip H1N1 virüsü', özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde görülebiliyor. Ancak bu hastalığın normal gripten bir farkı olmadığı, uzmanlar tarafından ifade edilmekte.

A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan Domuz gribi, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalık olarak anlatılıyor. Söz konusu virüs ilk kez Meksika ve ABD’de görülmüş ve sonrasında diğer ülkelere de yayılmıştır.

H1N1 virüsü (Domuz gribi) belirtileri neler?

H1N1 virüsü belirtileri pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Belirtilerin özellikle insanlarda görülen normal “grip” belirtilerine benzemesi dikkat çekiyor. İşte bu belirtilerden bazıları:

- Ateş

- Üşüme ve yorgunluk.

- Vücut ağrıları

- Burun akıntısı

- Öksürük

- Zor nefes almak ve nefes darlığı

- Bilinç bulanıklığı

- Sık ve uzun süreli kusma

- Baş ağrısı

- Boğaz ağrısı

H1N1 virüsü nasıl bulaşıyor?

Grip benzeri virüslerin hepsinin insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaştığı biliniyor. Bu sebeple grip virüsü bulaşan bir yere dokunmak ve sonrasında ellerin, ağız ya da buruna götürülmesi gribe yakalanmaya sebep olabilir.

H1N1 virüsü nasıl tedavi edilir?

Bu virüste de diğer grip türlerinde olduğu gibi genellikle semptom ve belirtilerin rahatlatılarak hafifletilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra kronik solunum yolu hastalıkları bulunan kişilerin semptomlarının büyük ölçüde hafifletilmesi amacıyla ek başka ilaçlar da verilebilmektedir.

Yakalanmamak için ise ellerin yıkanması, mekanların sık sık havalandırılması gerekmektedir. Ayrıca hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalı ve bol sıvı tüketilmeli, besleyici, vitamin içeren gıdalar alınmalıdır.