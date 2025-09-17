Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac kura takvimi belli oldu mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos tarihinde başladı.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hac ön kayıt başvurusu devam ederken gözler hac kura takvimine çevrildi.

Hac kurası ne zaman çekilecek, sorusu ön kayıtlarını yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Peki, hac kurası ne zaman çekilecek? İşte merak edilen tarih...

Hac kura takvimi belli oldu mu?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Hac kura çekimi ile ilgili tarih henüz belli olmadı. Gelişmeler Diyanet tarafından 'hac.gov.tr' adresinden paylaşılacaktır.