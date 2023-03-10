Hacca giderken hangi aşılar yapılır? Hac ve umre için aşı yapılan yerler! Hac gidiş ve dönüş tarihleri belli oldu. Ziyaret öncesinde bazı aşıların yaptırılması gerekiyor. Kura sonuçlarının ardından hac hazırlıkları yapmaya başlayan vatandaşlar, hacca giderken hangi aşıların yapılması gerektiğini ve nerede yapıldığını araştırmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı hac gidiş ve dönüş tarihlerini duyurdu. Diyanet’in yaptığı açıklamaya göre gidişler 30 Mayıs ve 24 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Dönüşler ise 3-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Hac ziyareti öncesinde bazı aşıların yapılması gerekiyor. Bu sayede bulaşıcı hastalık riski en aza indiriliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan hac kuraları sonucunda hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar hazırlıklarını yapmaya başladı. Sağlık kontrollerini yaptırmak için harekete geçen vatandaşlar hangi aşıların yapılması gerektiğini ve nerede yapıldığını araştırmaya başladı. Hacca giderken hangi aşılar yapılır? Hac ve Umre ziyaretine gidecek kişilere meningokok, çocuk felci ve kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşılarının uygulanması önerilmektedir. Hac aşıları nerede yapılır? Menengokok (Menenjit): Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen sağlık ocaklarında ücretsiz yapılmaktadır. Mutlaka yaptırılması gerekmektedir. Grip:Yapılması özellikle tavsiye edilmektedir. Kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstündekilere Sağlık Güvenlik Kurumları tarafından ücretsiz verilmektedir. Hepatit B (sarılık) ve Pnömokok (zatürre) aşıları ise doktora danışarak yapılabilir.