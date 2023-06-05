Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı mı olacak? Merkez Bankası Başkanı olarak atanması beklenen Hafize Gaye Erkan'ın hayatı ve kariyeri merak uyandırdı. Peki kimdir Hafize Gaye Erkan? İşte merak edilenleri.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı olacağı iddia edilen Hafize Gaye Erkan hakkında aramalar hız kazandı.

Hafize Gaye Erkan'ın hayatı ve kariyeri arama motorlarında en çok arananlar arasında üst sıralarda yer alıyor.

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasından sonra kulislerden gelen bilgilere göre Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD’de "Müthiş Türk Kızı" olarak adlandırılan Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olacağı haberi ekonomi dünyasında geniş yankı buldu.

Peki, kimdir Hafize Gaye Erkan? İşte merak edilenleri..

Hafize Gaye Erkan kimdir?

Hafize Gaye Erkan 1982 yılında dünyaya geldi. Türk ekonomist ve mühendis olarak bilinen Hafize Gaye Erkan ABD'de "Müthiş Türk Kızı" olarak bilinmektedir.

İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle tamamlayan Hafize Gaye Erkan, Türkiye 26. olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünü rekor bir puanla birinci olarak tamamladı.

Lisans eğitiminin ardından Stanford Princeton, Boston ve California gibi üniversitelerden burs teklifi alan Hafize Gaye Erkan, Princeton Üniversitesi'nde doktora eğitimine başladı.

Hafize Gaye Erkan üniversitenin tarihine geçerek doktora eğitimini bir yılda tamamladı.

Eğitiminin ardından iş hayatına atılan Hafize Gaye Erkan aldığı teklif sonrası 2005 yılında Goldman Sachs'da görev almaya başladı. Burada 9 yıl görev alan Hafize Gaye Erkan daha sonra First Republic Bank'ta çalışmaya başladı.

Hafize Gaye Erkan 2014 yılında çalışmaya başladığı First Republic Bank'ta 2017 yılında ise başkanlık görevine yükselme başarısı gösterdi.

Hafize Gaye Erkan ABD'deki kariyerindeki bu hızlı yükseliş ile 'Müthiş Türk Kızı' olarak adlandırılmaya başladı.

Hafize Gaye Erkan, TCMB Başkanı olarak atanması halinde Merkez Bankası tarihindeki ilk kadın başkan olacak.