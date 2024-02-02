Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hafize Gaye Erkan'ın merak edilenleri... Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Hafize Gaye Erkan'ın hayatı ve kariyeri merak uyandırdı. Peki kimdir Hafize Gaye Erkan? İşte merak edilenleri.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden affını istediğini açıkladı.

Haziran 2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına getirilen Hafize Gaye Erkan bu göreve atanan ilk kadın olmuştu.

Hafize Gaye Erkan yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Hafize Gaye Erkan hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar arama motorlarında Hafize Gaye Erkan hakkında arama yapmaya başladı.

Peki, kimdir Hafize Gaye Erkan? İşte merak edilenleri..

Hafize Gaye Erkan kimdir?

Hafize Gaye Erkan 1982 yılında dünyaya geldi. Türk ekonomist ve mühendis olarak bilinen Hafize Gaye Erkan ABD'de "Müthiş Türk Kızı" olarak bilinmektedir.

İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle tamamlayan Hafize Gaye Erkan, Türkiye 26. olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünü rekor bir puanla birinci olarak tamamladı.

Lisans eğitiminin ardından Stanford Princeton, Boston ve California gibi üniversitelerden burs teklifi alan Hafize Gaye Erkan, Princeton Üniversitesi'nde doktora eğitimine başladı.

Hafize Gaye Erkan üniversitenin tarihine geçerek doktora eğitimini bir yılda tamamladı.

Eğitiminin ardından iş hayatına atılan Hafize Gaye Erkan aldığı teklif sonrası 2005 yılında Goldman Sachs'da görev almaya başladı. Burada 9 yıl görev alan Hafize Gaye Erkan daha sonra First Republic Bank'ta çalışmaya başladı.

Hafize Gaye Erkan 2014 yılında çalışmaya başladığı First Republic Bank'ta 2017 yılında ise başkanlık görevine yükselme başarısı gösterdi.

Hafize Gaye Erkan ABD'deki kariyerindeki bu hızlı yükseliş ile 'Müthiş Türk Kızı' olarak adlandırılmaya başladı.

TCMB Başkanı olarak atanan Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası tarihindeki ilk kadın başkan olarak tarihe geçmişti.

9 Haziran 2023 tarihinde göreve gelen Hafize Gaye Erkan 2 Şubat 2024 tarihinde affını isteyerek görevinden ayrıldı.