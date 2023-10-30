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Hafta içi nasıl yazılır? Hafta içi kelimesi ayrı mı yazılır, birleşik mi yazılır?

Hafta içi nasıl yazılır? Hafta içi kelimesi ayrı mı yazılır, birleşik mi yazılır? 'Hafta içi' kelimesinin nasıl yazıldığı sürekli araştırılmaktadır. Yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Hafta içi' kelimesi nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre 'Hafta içi' kelimesinin doğru yazılışı..

ensonhaber.com Bazı kelimelerin doğru yazılışı sık sık karıştırılmaktadır. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışlarını araştırıyor. Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Hafta içi' kelimesinin doğru yazılışı internette araştırılıyor. Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgilere göre 'Hafta içi' kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için derledik. Peki, 'Hafta içi' kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. 'Hafta içi' kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? İşte yanıtı.. Hafta içi nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre 'Hafta içi' kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için derledik. TDK'ya göre 'Hafta içi' kelimesi ayrı yazılır. DOĞRU : Hafta içi YANLIŞ : Haftaiçi