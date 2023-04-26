Hafta sonu nasıl yazılır? Hafta sonu kelimesi birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır? 'Hafta sonu' kelimesinin nasıl yazıldığı sürekli araştırılmaktadır. Yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'hafta sonu' kelimesi nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre 'hafta sonu' kelimesinin doğru yazılışı..

Bazı kelimelerin doğru yazılışı sık sık karıştırılabiliyor. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışını öğrenebiliyor. Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'hafta sonu' kelimesinin doğru yazılışı internette araştırılıyor. TDK’da yer alan bilgilere göre hafta sonu kelimesi haftanın son günleri olan Cumartesi ve Pazar günlerini ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Peki, 'hafta sonu' kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. Hafta sonu kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? İşte cevabı.. Hafta sonu nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre hafta sonu kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için derledik. TDK'ya göre hafta sonu kelimesi ayrı yazılır. Yani hafta sonu kelimesinin doğru yazılışı ayrı olandır. DOĞRU : Hafta sonu YANLIŞ : Haftasonu