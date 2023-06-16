Hafta sonu nüfus müdürlükleri açık mı? 17-18 Haziran açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri YKS sınavına kısa bir zaman kala merak edilen konulardan biri de nüfus müdürlükleri oldu. Hafta sonu nüfus müdürlüğünde işi olan vatandaşlar nüfus müdürlüklerinin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki YKS günü nüfus müdürlükleri açık mı? 17-18 Haziran nüfus müdürlüğü çalışma saatleri...

Milyonlarca aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için saatler sayıyor.

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen YKS sınavı bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılıyor.

Yarın gerçekleşecek olan TYT sınavının ardından, pazar günü AYT ve YDT sınavları yapılacak.

YKS sınavına kısa bir zaman kala merak edilen konulardan biri de il ve ilçe nüfus müdürlükleri çalışma saatleri oldu.

Peki YKS günü (yarın) nüfus müdürlükleri açık mı? Kaça kadar açık olacak? ÖSYM 17-18 Haziran sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerini duyurdu.

Sınav günü nüfus müdürlükleri açık mı?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17 ve 18 Haziran'daki 2023-YKS'ye girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, kimlik kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığından sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav günlerinde il ve ilçe nüfus müdürlükleri belirli saatlerde hizmet verecek.

Buna göre, müdürlükler, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 17 Haziran Cumartesi 07.00-17.00 ve 18 Haziran Pazar 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacak.

17-18 HAZİRAN AÇIK OLAN İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ