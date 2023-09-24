Haftalarca dayanıyor! Yeşilliklerin yanına birkaç kürdan koyun, etkisine bakın Özene bezene aldığınız yeşilliklerin hafta boyunca buzdolabında çürümeden durmasını sağlamak için birkaç adet kürdan işinize yarayacaktır.

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Maydanoz, dereotu, nane, kıvırcık gibi yeşillikler, buzdolabının olmazsa olmazları.

Alırken tazecik ve mis kokulu yeşillikler, ne yazık ki kısa sürede çürümeye başlıyor.

Yeşillikleri taze tutmak için ne yapsam diye düşünenler, arama motorlarında yanıt arıyor.

Aslında çok basit bir yolu var ancak kimse bilmiyor. İşte tek yapmanız gereken...

Böyle taze kalacak

Yeşillikleri kuru bir kağıt havluya sarın ve yanına birkaç adet tahta kürdan koyun.

Kürdan, yeşilliklerin fazla nemini emecek ve yaprakların buruşmasını önleyecektir.