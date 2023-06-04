Hakan Fidan aslında kimdir? Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kaç yaşında, nereli? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sırdaşım" dediği Hakan Fidan, MİT müsteşarlığından Dışişleri Bakanı görevine getirildi. Peki, Hakan Fidan aslında kimdir? Hakan Fidan kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Hakan Fidan'ın biyografisi...

Milyonların merak ettiği yeni Bakanlar Kurulu netleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinesini açıkladı.

Yeni Kabine'de en genç MİT Müsteşarı olan Hakan Fidan, 13 yıldır yönettiği istihbarat görevinden ayrılarak Dışişleri Bakanlığı'na geçti.

Mevlüt Çavuşoğlu yerine getirilen Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak görev yürütecek.

Kariyeri ve başarılarıyla dikkat çeken Hakan Fidan, Erdoğan'ın "sırdaşım" ve "devletin sır saklayıcısı" dediği bir isimdir.

Çözüm süreci ve 15 Temmuz darbe girişiminde birçok rol üstlenen Hakan Fidan'ın biyografisi araştırılıyor.

Hakan Fidan kimdir? Hakan Fidan kaç yaşında ve nereli? Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hangi görevlerde bulundu? İşte Hakan Fidan hakkında bilgiler...

Hakan Fidan kimdir?

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hakan Fidan, askeri bir eğitim aldı.

Astsubay olarak mezun olan Fidan, 1986-2001 yılları arasında TSK'da görev aldı.

Orduda "istihbarat astsubayı" olarak çalışan Hakan Fidan, Almanya’da bulunan NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu’nda İstihbarat ve Harekât Başkanlığı’na atandı.

Mecburu hizmetlerini bitiren Hakan Fidan, siyasi bir kariyer çizmek üzere eğitimlerini tamamladı.

ABD'de üniversite ve Türkiye'de yüksek lisans-doktora programlarını bitirdi.

2003'te Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) başkanlığına atandı. TİKA görevi boyunca başarılarıyla Erdoğan'ın dikkatini çekti.

14 Kasım 2007'de başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine gelen Hakan Fidan'ın 2010 yılında MİT kariyeri başladı.

42 yaşında olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde göreve gelen en genç MİT müsteşarı oldu.

Çözüm süreci ve 15 Temmuz'daki tavırlarıyla Erdoğan’ın Fidan’a yönelik güveni daha da arttı. Öyle ki, kendisine "sırdaşım" dediği bilinmektedir.

Nuran Fidan ile evli olan Hakan Fidan, 3 çocuk babasıdır.

3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan 67. Türkiye Hükûmeti’ne ait yeni kabinede yer alarak yeni Dışişleri Bakanı oldu.

Hakan Fidan, 1922-1924 yılları arasında dışişleri bakanlığı görevinde bulunan İsmet İnönü’nün ardından 101 yıl sonra bu göreve gelen ilk asker kökenli dışişleri bakanı olmuştur.