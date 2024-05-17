Halı sahada çimlerin arasındaki bu siyah şeyler bakın ne işe yarıyor Halı sahaya bir kez bile olsa giden herkesin aklında kalan detaylardan biri yapay çimlerin arasındaki küçük siyah parçacıklar olmuştur. Bakın bu parçacıklar neden var…

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Her hafta düzenli olarak bir araya gelen halı saha tutkunları, futbol oynamanın yanı sıra birçok olumlu deneyimle buluşuyorlar.

Ana toplanma amacı futbol oynamak olsa da, bu buluşmaların arkadaşlarla bir araya gelme, stres atma ve keyifli vakit geçirme gibi pek çok olumlu yanı da var.

Ancak, bu suni çimlerin arasında dikkatinizi çeken minik siyah parçacıklara da mutlaka şahit olmuşsunuzdur.

Hatta maçın ardından eve geldiğinizde kramponunuzdan çıkarmaya çalışırken o siyah parçacıklarla uğraştığınızı hatırlarsınız.

Peki, bu siyah parçacıklar ne işe yarıyor?

Halı sahadaki siyah şeyler ne işe yarıyor?

Halı sahalarda sıkça gördüğümüz küçük siyah parçacıkların aslında pek çok önemli görevi var.

Genellikle geri dönüştürülmüş kauçuktan yapılan ve "granül" olarak adlandırılan bu parçacıklar, oldukça işlevsel bir rol üstleniyorlar.

Maç sırasında yaşanabilecek sakatlıkları önlemek için granüller, bir nevi koruyucu kalkan görevi görüyorlar.

Oyuncuların düşme veya zıplama esnasında oluşan darbeleri emerek sakatlık riskini azaltıyorlar. Böylece, halı saha keyfi güvenli bir şekilde devam edebiliyor.

Ayrıca granüller, oyunun akıcılığına da katkı sağlıyorlar. Zeminin kaygan olmamasını sağlayarak oyuncuların ayaklarının kaymasını engelliyorlar.

Bu da sahanın daha yumuşak ve konforlu olmasını sağlıyor. Üstelik, topun sekme oranını artırarak oyunun daha heyecanlı ve zevkli bir hâle gelmesine yardımcı oluyorlar.