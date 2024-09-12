Halil Umut Meler’in Fenerbahçe karnesi: İstatistikler ne diyor? Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. 5. hafta hakemlerinin açıklanmasının ardından Halil Umut Meler’in Fenerbahçe maçlarında gösterdiği performanslar merak konusu oldu.

Haber Merkezi

Milli ara bitti, Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, 5. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

15 Eylül Pazar günü saat 17.00’de oynanacak Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Fenerbahçe taraftarları için tanıdık bir isim olan Meler, bugüne kadar birçok Fenerbahçe maçında düdük çaldı.

Bu karşılaşmada Meler’in performansı gözler önünde olacak. İşte Fenerbahçe maçlarında gösterdiği performans…

HALİL UMUT MELER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Sarı-lacivertlilerle tam 36 maça çıkan Meler, Fenerbahçe’ye bu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşattı.

Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe oyuncularına tam 92 sarı kart çıkaran Meler, 2 oyuncuyu sarı karttan, 4 oyuncuyu ise direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Penaltı konusuna gelince, Fenerbahçe Meler’in yönettiği maçlarda tam 15 kez penaltı noktasına gitme şansı buldu.

GEÇTİĞİMİZ SEZON FENERBAHÇE MAÇLARI

Meler, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe’nin 3 maçını yönetti.

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında; Fenerbahçe’ye 4 sarı kart, Trabzonspor’a ise 5 sarı kart ve 1 penaltı verdi. Karşılaşma Fenerbahçe lehine 3-2 bitti.

Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasında; Fenerbahçe 3 sarı kart görürken, Adana Demirspor da 3 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçında ise; Fenerbahçe’ye 3 sarı kart, Antalyaspor’a 4 sarı kart çıktı.