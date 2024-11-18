Halılarda ne tüy bırakıyor ne de kir! A101’e halı yıkama makinesi geliyor; işte fiyatı

Haber Merkezi

A101, 21 Kasım itibarıyla geçerli olacak yeni Aldın Aldın aktüel ürün kataloğunu duyurdu.

Ev ekonomisini düşünen müşterileri için her hafta farklı ürün gruplarında indirim fırsatları sunan A101, bu kez de mutfaktan teknolojiye, kişisel bakımdan ev temizliğine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Katalogdaki en popüler ürünlerden biri, uygun fiyatıyla halı yıkama makinesi oldu. Temizlik işlerini kolaylaştıran bu ürün, özellikle ev hanımlarının ilgisini çekiyor.

Ayrıca, katalogda birçok mutfak gereci ve teknolojik cihaz da bulunuyor.

İndirimli ürünler, A101 market raflarının yanı sıra online alışveriş platformunda da satışa sunulacak.

İşte A101 21 Kasım indirim kataloğu: