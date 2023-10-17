Halloween tarihi 2023: Cadılar Bayramı ne zaman, kutlamak caiz mi? "Kim bir kavme benzerse..." Türkiye’de Cadılar Bayramı olarak bilinen "Halloween" için geri sayım başladı. Peki bu sene Cadılar Bayramı ne zaman, hangi gün? Kutlamak caiz midir? Kimler Halloween kutlar? İşte Halloween 2023 tarihi...

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Başta ABD olmak üzere birçok ülkede kutlanan "Halloween" yani Cadılar Bayramı, ilginç kostüm ve şekerlemeleriyle ün kazanmıştır.

Cadı kostümleri, korkutucu dekorasyonlar, özel yiyecekler, parti oyunları ve korku filmleri ile geçirilen Cadılar Bayramı'nda çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker toplar.

Ülkemizde de Halloween kapsamında etkinlikler düzenlenmektedir.

Cadılar Bayramı’nın eski dildeki söylenişi olan Hallowe’en, “Tüm Kutsalların Akşamı” anlamına geliyor.

Sosyal medya sayesinde daha da bilinen Cadılar Bayramı nedir, neden ve ne zaman kutlanır araştırılıyor.

İşte Cadılar Bayramı 2023 tarihi...

Halloween (Cadılar Bayramı) ne zaman 2023?

Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Halloween, 2023 yılında salı gününe denk geliyor.

Tarihçesi

7. yüzyılda, Hristiyanlık İrlanda'ya yayıldığında, Samhain gibi pagan festivaller Hristiyan festivalleriyle birleştirildi. Örneğin, 1 Kasım'da "All Saints' Day" veya "All Hallows" adı verilen bir Hristiyan festivali vardı.

Samhain, "All Hallows' Eve" (All Hallows Gecesi) olarak kısaltıldı ve zamanla "Halloween" olarak adlandırıldı.

Amerika'da, farklı kültürlerin etkileşimi ve ticari faktörlerle Halloween, günümüzdeki şeklini aldı.

Cadılar Bayramı kutlamak caiz midir?

Cadılar bayramını putperestler başlatmıştır ve daha sonra Hristiyanlar devam ettirmiştir.

İslam'a göre hurafe olan bir inanca ve yabancı geleneğe dayanan cadılar bayramını kutlamak ve tebrik etmek caiz değildir.

"Kim bir kavme benzerse, onlardan olur." (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031)