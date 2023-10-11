Hamas'ın en büyük kozu: Tufan füzesi nedir, özellikleri nelerdir? Tufan füzesi menzili Filistin-İsrail çatışması ile gündeme gelen Tufan füzesi, milyonların merak konusu oldu. Peki, Tufan füzesi nedir? Tufan füzesi özellikleri nelerdir, menzili ne kadar? İşte bilgiler...

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7 Ekim sabahı Hamas tarafından İsrail'e başlatılan operasyonlar, bölgedeki tansiyonu yükseltti.

Gazze Şeridi'nde adeta savaş çanları çalarken, sivil birçok insan hayatını kaybetti.

Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu saldırıları devam ederken, İsrail'den de karşılık geliyor.

Son olarak Filistin güçleri "Tufan füzesi" ile tehdit etti.

El-Kassam Tugayları tarafından yapılan son açıklamada sivillere yönelik saldırıların devam etmesi halinde Tufan füzesinin kullanılacağı açıklandı.

Tufan füzesi hakkında bilgiler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Tufan füzesi nedir? Tufan füzesi özellikleri nelerdir, menzili kaç km? İşte detaylar...

Tufan füzesi nedir

Tufan füzesi, savaşlarda kullanılan bir tür tanksavardır.

İran tarafından 2002 yılında üretilen Tufan füzesi, ABD'nin BGM-71 TOW füzesi baz alınarak yapılmış bir füze olarak bilinir.

Tufan Füzesi, zırhlı hedeflere karşı kullanılır. Bu tür güdümlü füzeler, hassas bir şekilde hedeflenen zırhlı araçları veya savunma hatlarını etkisiz hale getirmeyi amaçlar.

Tufan füzesi menzili kaç km?

Tufan füzesinin menzili 3.5 kilometreden fazladır.