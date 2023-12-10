Hamsiyi kılçıklı yemenin şaşırtan faydası! Duyan ayıklamıyor... Omega3 deposu hamsi, tezgahlarda yerini aldı. Hem lezzetli hem faydalı olan hamsiyi kılçığını çıkartıp yiyenler pişman olacak. Kılçıklı hamsi yemenin vücuda etkisi, duyanları şaşırtacak.

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Balık türlerinin arasında en sık tercih edilen tür hamsidir. İster evde ister restoranda "hamsi tava" sezonun favori lezzetidir.

Düzenli hamsi tüketmek, omega3 ve zengin yağ asitleri açısından önemlidir.

Hamsi, özellikle B12 vitamini, D vitamini, fosfor ve selenyum gibi besin maddeleri bakımından fayda sağlar.

Adeta bir çerez gibi tüketilen hamsiyi çoğu kişi kılçığından ayırarak tüketir. Kimi ise küçük olduğundan kılçığı ile birlikte yer.

Hamsiyi kılçığıyla tüketmek, pek bilinmese de oldukça faydalıdır.

"Hamsi kılçıkla yenir mi", "Hamsi kılçığı faydalı mı", "Kılçıklı hamsinin faydaları nelerdir" gibi soruların yanıtı haberimizde...

Kemiklere faydalı

Balık kılçığında bulunan yüksek miktardaki kalsiyum ve fosfor kemik sağlığı için çok önemlidir. Özellikle kemik erimesi sorunu yaşayanların hamsiyi kılçığı ile beraber tüketmesi faydalıdır.

Kılçıklı hamsi, kemik erimesini durdurmada etkilidir.