Hamuruna 2 bardak ekleyin, pastanenin yolunu unutun Evinizin mutfağında pastane ustalarını kıskandıracak bir tarifle tanışmaya ne dersiniz? Tel tel dökülen simitler yapmak çok kolay. Hamurunu hazırlarken yalnızca 2 bardak eklemeniz yeterli.

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Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı, hiç şüphesiz ki simitlerdir.

Ev hanımlarının ellerinden çıkan sıcacık simitler, beslenme çantalarında yerini alarak günün enerjisini taşıyor.

Hem doyurucu hem de besleyici olan bu atıştırmalık, evlerde kolayca hazırlanabiliyor. Üstelik evde yapılan simitlerin içine eklenen malzemeleri ve hijyen koşullarını bilerek, içiniz de rahat ediyor.

Pastane ustalarının bile peşinden koştuğu simit tarifi, artık evlerinizin mutfağında!

Dışarıdan alınan simitleri aramayacağınız bu tarifle, kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek lezzetli simitler hazırlayabilirsiniz. Bu yöntemi mutlaka deneyin...

Fırına koymadan önce üzerine sürün!

Evde simit yaparken hamurunuzu fırına vermeden önce pekmeze bulamanız hem lezzeti artıracak, hem de susamlarının daha kolay yapışmasını sağlayacak.

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı şeker

1 paket instant maya

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

5- 5.5 su bardağı kadar un

Üzerine bulamak için;

1 çay bardağı üzüm pekmezi

Yarım çay bardağı su

Susam

Yapılışı

Nefisyemektarifleri.com'da yer alan tarife göre;

Yoğurma kabına ılık süt, ılık su, şeker, yağ ve mayayı koyup karıştıralım. Sonra un ve tuzunu ilave edelim unu yavaş yavaş ekleyerek kulak memesi yumuşaklığından biraz sert bir hamur yoğuralım.

Üzerini örtüp yarım saat mayalandıralım. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım. Ben 16 parça beze yaptım. Her bezeyi ikiye parçaya bölelim.

Hazırlanan hamuru iki şerit yaparak birbirine simit şeklinde dolayalım. Bütün hamurları bu şekilde yaptıktan sonra pekmezli suya batırarak susama yatırın ve tepsiye ekleyelim.

Ardından da önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20-25 dakika pişirelim. Afiyet olsun…