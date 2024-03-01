Hamuruna bir tutam ekleyin, hazır mantıya veda edin Türk mutfağının vazgeçilmezi olan mantıyı bu şekilde deneyin. Hamurunu yaparken içerisine bir tutam eklerseniz, lezzetini ikiye katlayacak.

ensonhaber.com

Mantı, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olmasının yanı sıra, evde yapımıyla da özel bir deneyim sunuyor.

Ancak, herkesin bilmesi gereken bazı püf noktaları var.

Hamurun kıvamından iç harcın lezzetine kadar, her aşamada dikkatli olmak ve özen göstermek gerekiyor.

Evde mantı yapımı deneyenler bilir: Doğru malzemeleri doğru şekilde kullanmak ve sabırla işlemek, gerçek bir lezzetin anahtarıdır.

Yani, evde mantı yapmak biraz zahmetli olabilir ama sonuçlar kesinlikle buna değer. Özellikle içerisine bunu eklediğinizde bir daha hazır mantı yemeyeceksiniz.

Mantı hamuruna bir miktar ekleyin

Geleneksel mantı hamurunda sadece beyaz un kullanılıyor. Ancak beyaz un ile tam buğday unu karıştırıldığında daha sağlıklı ve lezzetli bir mantı elde edebilirsiniz.

Bu yöntem, mantının daha doyurucu ve besleyici olmasını sağlamanın yanı sıra, hoş bir aroma ve dokuya da katkı sağlar.

Mantı tarifi

Hamuru için:

· 3 su bardağı un (dilerseniz tam buğday unu ile harmanlayabilirsiniz)

· 2 adet yumurta

· Yarım su bardağı su

· 1 tatlı kaşığı tuz

İç malzemesi için:

· 200 gram dana kıyma

· 1 adet rendelenmiş soğan

· 1 çay kaşığı karabiber

· Yarım çay kaşığı kimyon

· Kırmızı pul biber

Sos için:

· 1 kase yoğurt

· 3 diş sarımsak

· Tuz

· Tereyağı veya margarin

· Domates ve biber salçası

Hazırlanışı

İlk olarak, geniş bir kaba unu, yumurtaları, suyu ve tuzu alıp yoğurmaya başlayın. Hamurunuzu streç filmle sarıp dinlendirin.

Hamur dinlenirken, iç malzemesi için kıyma, rendelenmiş soğan, baharatlar ve tuzu karıştırın. Dinlenen hamuru açın ve istediğiniz büyüklükte kesin. Ardından iç malzemesini yerleştirip hamurları kapatın.

Kaynayan suya mantıları ekleyin ve yaklaşık 10 dakika kadar haşlayın. Haşlanan mantıları süzgece alıp soğumalarını bekleyin.

Bu arada, sarımsaklı yoğurt sosunu hazırlayın.

Soğuyan mantıları servis tabağına alın ve üzerlerine sarımsaklı yoğurt sosunu dökün.

Son dokunuş için, tereyağı veya margarini eritin ve içine biber ve domates salçasını ekleyip kızartın. Kızaran sosu mantıların üzerine dökün ve servis yapın.

Afiyet olsun!