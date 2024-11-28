Hangi burç hangi aya denk geliyor? Tüm burç tarihleri...

Burçlar, doğum tarihlerine göre belirlenen ve astrolojide önemli bir yer tutan göksel işaretlerdir.
Her burç, belirli bir tarih aralığını kapsar ve bu dönemlerde doğan insanların karakteristik özelliklerini yansıttığına inanılır.
Astrolojiye göre, burçlar on ikiye ayrılır ve her biri yaklaşık bir ay boyunca etkili olur.
Hangi burcun hangi aya denk geldiğini sizler için derledik. Burçlar ve aylara denk gelen tarih aralıkları şu şekildedir;
Koç: 21 Mart - 20 Nisan
Boğa: 21 Nisan - 20 Mayıs
İkizler: 21 Mayıs - 21 Haziran
Yengeç: 22 Haziran - 22 Temmuz
Aslan: 23 Temmuz - 23 Ağustos
Başak: 24 Ağustos - 23 Eylül
Terazi: 24 Eylül - 23 Ekim
Akrep: 24 Ekim - 22 Kasım
Yay: 23 Kasım - 21 Aralık
Oğlak: 22 Aralık - 20 Ocak
Kova: 21 Ocak - 19 Şubat
Balık: 20 Şubat - 20 Mart
Bu tarihler, burçların genel olarak hangi günlere denk geldiğini gösterir. Ancak, her yıl birkaç gün oynama olabilir.