Hangi burç hangi aya denk geliyor? Tüm burç tarihleri...

Hüseyin Topuz

Burçlar, doğum tarihlerine göre belirlenen ve astrolojide önemli bir yer tutan göksel işaretlerdir.

Her burç, belirli bir tarih aralığını kapsar ve bu dönemlerde doğan insanların karakteristik özelliklerini yansıttığına inanılır.

Astrolojiye göre, burçlar on ikiye ayrılır ve her biri yaklaşık bir ay boyunca etkili olur.

Hangi burcun hangi aya denk geldiğini sizler için derledik. Burçlar ve aylara denk gelen tarih aralıkları şu şekildedir;

Koç: 21 Mart - 20 Nisan

Boğa: 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler: 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç: 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan: 23 Temmuz - 23 Ağustos

Başak: 24 Ağustos - 23 Eylül

Terazi: 24 Eylül - 23 Ekim

Akrep: 24 Ekim - 22 Kasım

Yay: 23 Kasım - 21 Aralık

Oğlak: 22 Aralık - 20 Ocak

Kova: 21 Ocak - 19 Şubat

Balık: 20 Şubat - 20 Mart

Bu tarihler, burçların genel olarak hangi günlere denk geldiğini gösterir. Ancak, her yıl birkaç gün oynama olabilir.