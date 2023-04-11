Hangi cep telefonu ve bilgisayarlarda vergi kalktı? Gençlere vergi indirimi kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımında muafiyet müjdesi verdi. Peki, öğrencilere vergi kalktı mı? Cep telefonu ve bilgisayarda vergi indirimi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime sayılı günler kala gençlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni açıklamasında teknolojik ürünlerde vergi muafiyetini müjdeledi.

Üniversite öğrencilerinin cep telefonu ve bilgisayar alımında bir kereye mahsus vergiden muaf olması kararı alındı. Bu kapsamda satın almak isteyen gençler sevinç yaşadı.

Cep telefonu ve bilgisayarda vergi kalktı mı? Üniversitelilere vergi indirimi ne kadar, kaç TL? soruları gündemde yer alıyor.

Peki, cep telefonu ve bilgisayarlarda indirim mi olacak? Hangi telefon ve bilgisayarlarda indirim olacak? Vergi muafiyeti ne kadar, kaç TL düşecek? İşte son gelişmeler...

Gençlere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan buna göre seçim beyannamesinde yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca üniversiteli gençlere aylık 10 GB ücretsiz internete desteği verileceğini duyurdu.

Gençlere teknoloji vergi indiriminin kaç lira olacağı ve satın alma detayları henüz netleşmedi.

Hangi model ve fiyat aralığındaki ürünlere muafiyet sağlanacağı ise açıklanmadı.