Hangi ilde kaç saat oruç tutuluyor? İşte 2023 en kısa ve en uzun oruç tutan iller... Ramazan ayı bu sene 23 Mart itibariyle idrak edilmeye başlandı. Milyonlarca Müslüman tarafından gerçekleştirilen oruç ibadetinde saatler illere göre değişiklik göstermekte. Peki bu sene hangi ilde kaç saat oruç tutuluyor? İşte en kısa ve en uzun oruç tutan iller...

Oruç ibadeti her sene olduğu gibi bu Ramazan'da da gerçekleştiriliyor. 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayan Ramazan ayı, bu sene 29 gün sürecek. Pek çok kişi en uzun ve en kısa oruç tutulan illeri merak etmeye başladı. Peki bu sene kaç saat oruç tutulacak? İşte il il saatler...

Bu sene hangi ilde kaç saat oruç tutulacak?

Ramazan ayında tutulan oruç ibadeti imsak vaktinde başlamakta ve gün sonu akşam ezanına kadar devam etmekte. Oruç vakitleri ve oruçlu geçirilen süre ise bölgeden bölgeye ve illere göre farklılık göstermekte.

Bu sene 23 Mart Perşembe günü başlayan Ramazan ayında ortalama olarak 14 saat oruç tutulmuş olacak. İstanbul’da Ramazan’ın ilk günü 13 saat 55 dakika oruç tutulurken, günlerin uzaması sebebiyle de oruç tutulan saatler her gün birkaç dakika daha fazlalaşmış olacak.

İllere göre oruç tutulan saatler:

İstanbul oruç süresi: 13 saat 55 dakika

Ankara oruç süres : 13 saat 53 dakika

İzmir oruç süresi : 13 saat 50 dakika

Konya oruç süresi : 13 saat 50 dakika

Sinop oruç süresi : 13 saat 57 dakika

Hatay oruç süresi: 13 saat 47 dakika

Van oruç süresi : 13 saat 50 dakika

Çanakkale oruç süresi : 13 saat 54 dakika

Mersin oruç süresi : 13 saat 48 dakika

En kısa ve en uzun oruç hangi illerde tutulmuş olacak?

2023 yılında Ramazan ayında en uzun oruç tutulacak il merak ediliyor. Ülke genelinde süre olarak en uzun oruç tutulacak ilin Sinop olduğu açıklandı. Sonrasında Hatay, Adana, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa da 13 saat 47 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacak illerden bazıları oldu.

Kuzey yarım küre ve güney yarım kürede en uzun ve en kısa günler farklılık gösteriyor. Bu değişiklik ile birlikte oruç tutulma süreleri de değişkenlik göstermekte.

Yani kimi yıllarda ülkemizin de bulunduğu kuzey yarım kürenin en kuzeyinde bulunan ülkelerde en kısa oruç tutma süresi yaşanırken, bazı yıllarda ise tersine en uzun oruç süreleri meydana gelebiliyor.