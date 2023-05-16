Hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte partilerin milletvekili sayıları.. 14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili genel seçimlerinde partilerin çıkardığı milletvekili sayıları seçmenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki hangi parti kaç vekil çıkardı? İşte vekil sayıları..

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimler 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği seçim sonuçları büyük bir heyecanla takip edildi. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı için yarıştığı seçimler ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına giderek Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanacak. 28. Dönem Milletvekillerinin belirleneceği seçimlerde en çok merak edilenler arasında ise partilerin çıkardığı milletvekili sayıları oldu. Seçimin tamamlanmasının ardından vatandaşlar hangi partinin kaç milletvekili çıkardığını araştırmaya başladı. Peki, Milletvekili seçimlerinde hangi parti kaç vekil çıkardı? İşte sonuçlar.. Resmi olmayan sonuçlara göre partilerin çıkardıkları milletvekili sayıları şu şekilde; AK Parti: 267

CHP: 169

MHP: 50

İyi Parti: 44

Yeşil Sol Parti: 61

Yeniden Refah Partisi: 5

TİP: 4