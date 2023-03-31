Hangisi daha iyi: QLED, OLED ve UHD(4K) arasındaki fark Evlerin değişmeyen demirbaşı TV'ler, popülerliğini koruyor. Gelişen teknoloji ile birlikte televizyonların özellikleri de ilerliyor. İyi bir tercih yapmak isteyen tüketiciler, QLED, UHD ve OLED arasındaki farkı merak ediyor. Peki, hangi televizyon daha iyi; OQLED, UHD veya OLED mi? Birlikte inceleyelim...

İnternetin yerini aldığı düşünülse de, televizyonsuz bir ev hayal etmek pek mümkün olmuyor.

Salon ve oturma odalarının demirbaşı sayılan televizyona, herkesin gözü ilişiyor. Elektronik eşya kategorisinde olan TV'ler sıklıkla değiştirilen bir ürün olmadığından, almışken iyisini alalım düşüncesi tüketicilerde hakim oluyor.

Yeni evlenenler, eve çıkanlar veya televizyonu bozulanlar en iyi televizyon markaları konusunda araştırma yaparken, teknolojik özellikleri açısından da kafa karışıklığı yaşıyor.

Televizyonlardaki son teknoloji şimdilerde QLED olarak biliniyor.

Kullanıcı istek ve ihtiyacına göre şekillenen televizyon tercihinde genellikle "QLED, OLED, UHD, 4K gibi seçenekler arasında kalınıyor.

İyi bir yatırım yapmak isteyenler, televizyon teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak adına özelliklerini ve farklarını sorguluyor.

Peki, QLED,OLED ve UHD(4K) arasındaki farklar nelerdir? Hangisi daha iyi? Birlikte inceliyoruz...

QLED nedir:

QLED TV, Quantum dot teknolojisiyle tasarlanmış bir TV'dir ve QLED TV'leri geleneksel TV'lerden ayıran şey bu Quantum dot malzemedir.

Quantum dot, nano ölçek boyutunda ultra ince yarı iletken bir malzemelerdir. Bu noktalar, parçacık boyutuna göre farklı ışık renkleri üretir.

OLED nedir:

OLED (organic light-emitting diode), “organik ışık yayan diyot” anlamına gelir. OLED, günümüzdeki en iyi ekran teknolojileri arasında yer alır. OLED ekranlı cihazlar, kullanıcısına gerçek tonlara en yakın renkleri sunarak görsel kaliteyi üst düzeye taşır.

QOLED ve OLED farkı:

Tek bir harf ama büyük fark...

OLED ve QLED teknolojileri arasında seçim yaparken ihtiyacınız olan şeylere göre karar vermeniz daha doğru olacaktır.

OLED televizyonlar, daha yüksek kontrast oranları, daha derin siyahlar ve daha geniş görüş açıları sunar.

QLED televizyonlar ise daha yüksek parlaklık, daha yüksek renk doğruluğu ve daha geniş bir renk gamı sunar.

QLED televizyonlar, OLED olanlara göre daha yüksek fiyatlıdır.

UHD nedir:

UHD, Ultra Yüksek Çözünürlük anlamına gelir ve 4K Çözünürlük bir UHD çözünürlük türüdür. UHD televizyonlar normal bir televizyona göre yaklaşık 23 kat daha kaliteli bir ekran çözünürlüğüne sahip olmaktadır.

UHD-QOLED-OLED farkı

UHD bir tür görüntüleme teknolojisi değildir. Bunun yerine, bir ekran çözünürlüğü olan Ultra Yüksek Çözünürlük anlamına gelir. UHD'yi Full HD gibi diğer ekran çözünürlükleriyle karşılaştırmak gerekir.

Pahalılık sırasına göre QLED, OLED ve UHD olarak yazılabilir.