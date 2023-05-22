Haram ay: Zilkade ayı nedir, faziletleri nelerdir? Zilkade ayı ibadetleri 2023 Haram aylardan ilki olarak bilinen Zilkade, 2023 yılında 21 Mayıs-18 Haziran tarihleri arasına denk geliyor. Duaların icabet ettiği ay olan Zilkade'de ibadet etmek büyük önem taşıyor. Peki Zilkade ayı nedir, faziletleri nelerdir? Zilkade ayında hangi ibadetler yapılır? İşte Zilkade ayı 2023 hakkında bilgiler...

Kurban ayı Zilhicce'nin habercisi olan Zilkade ayı, 21 Mayıs itibarıyla başladı.

18 Haziran'a kadar sürecek olan Zilkade, Müslümanlar için oldukça önem arz ediyor.

Haram aylardan ilki olan Zilkade ayında savaşlar dahi duruyor, dualar yükseliyor.

Zilkade, oturmak anlamına gelir. Araplar bu ayda savaştan geri kalıp oturduklarından dolayı bu aya bu ad verilmiştir.

Duaların semaya yükseldiği ve Rabbimizin kabul ettiği bilinen aylardan olan Zilkade'yi ibadetle geçirmek isteyenler, "faziletleri ve yapılacak ibadetler" araştırıyor.

Peki, Zilkade ayı faziletleri nelerdir? Zilkade ayında oruç tutulur mu? Zilkade ayı ibadetleri nelerdir? Hangi tesbih ve zikirler çekilir? İşte detaylar...

Zilkade ayı faziletleri

Haram ayların ilki olarak bilinen Zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil'in Kâbe'nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkması zikredilir.

''Zilkade ayı, şiddet ve sıkıntı esnasında dua etmenin iyi olduğu bir aydır ve zulüm ve zorbalığın bertaraf edilmesi ve zalime karşı etkilidir.

'Bu ay, duaların icabet edildiği ay olarak adlandırılmıştır. Zira vakti ganimet bilinmeli ve o gün hacet orucu tutulmalıdır.'' Seyyid İbn Tavus

Mirza Cevad Meliki Tebrizi, ''el-Murakabat'' kitabında şöyle yazmaktadır:

''Bu ay, haram aylarının ilkidir. Bu ayda kâfirlerle dahi savaşmak haramdır. Öyleyse âlemlerin Rabbi Allah’a muhalefet etmek ve Ona karşı savaşmanın hükmü nedir? Bu aylarda kalp ve beden, diğer aylardan daha çok günah ve Allah’a itaatsizlikten korunmalıdır.''

Zilkade ayı zikirleri

Zilkade ayı boyunca her gün;

100 salevât-ı şerîfe: "Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

100 istiğfâr: "Estağfirullâhe'l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayye'l-Kayyûme ve etûbü ileyk ve nes'elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ innehû hüve't-Tevvâbü'r-Rahîm."

100 tevhid: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur.

Aynı zamanda her gün 100 kere Esma-ül Hüsna zikredilir.