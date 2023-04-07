Harçlık niyetine ikramiye! Öğrencilere bayram harçlığı mı verilecek? KYK bayram parası kaç TL? Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin ardından öğrencilere de bir sürpriz yapılacağı iddiası gündeme geldi. Peki, öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi? KYK öğrenciye bayram ikramiyesi var mı, kaç TL? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde seçimlere doğru sürprizleri olduğunu açıkladı.

Gündeme gelen üç sürprizden biri de üniversitelere bayram harçlığı oldu. Emekli vatandaşların ardından öğrenciler için de bir ikramiye ödemesi konuşuluyor.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, KYK tarafından üniversite öğrencilerine bayram harçlığı ödemesi planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini duyurdu. Öğrenciler ise bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını araştırıyor.

Peki, öğrencilere bayram harçlığı mı verilecek? KYK bayram ikramiyesi ödenecek mi? Bayram parası kaç TL? İşte detaylar...

Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Emeklilere verildiği gibi üniversite öğrencilerine de bayram ikramiyesi verileceği gündemin konuşulan maddeleri arasında yer alıyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kamuoyunun beklentisi ise bin lira bayram harçlığının verilmesi yönünde. Ödemenin yapılıp yapılmayacağına dair açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.